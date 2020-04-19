В Пермском крае молодой мужчина убил свою сожительницу

19 Апр 2020 2020-04-19T08:36:26+03:00

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Преступление произошло в сентябре 2019 года в одном из домов в поселке Добрянского района. Пьяный 20-летний мужчина поссорился со своей 38-летней сожительницей и стал ее избивать. Мужчина нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу и вонзил в живот нож.

- От полученного ранения, спустя несколько дней, потерпевшая скончалась в Добрянской ЦРБ. Виновного приговорили к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU