2020-04-18T19:40:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Как психологически поддержать пожилых людей во время самоизоляции

Остаться дома в одиночестве, без общения и привычных дел - серьезное испытание для пенсионеров
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Люди зрелого возраста оказались в группе риска в условиях пандемии коронавируса. Психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала «КП», как поддержать пожилого человека в этой ситуации и где ему самому найти ресурсы для счастливой жизни и творчества.

- Сейчас особенно важно поддерживать регулярные отношения со своими родственниками старшего возраста, - рассказала Марина Розенова. - Важно дать почувствовать вашим старшим родственникам, что они – ценны для вас, что вы им благодарны. Вспоминайте так невзначай, в ходе разговора, вместе с вашими родителями те смешные истории, которые, наверняка у вас были за долгую жизнь, и те истории, которые помогали вам преодолевать сложности. Как мы строили дачу, ездили на юг, покупали водку по талонам, стояли в очереди, чтобы рубли на доллары поменять.

Очень часто люди в возрасте начинают писать стихи, рисовать, лепить. А может быть, захочется потанцевать? Танцы могут стать хорошей альтернативой нудной зарядке. Или как вариант хобби - заняться составлением древа своего рода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как психологически поддержать пожилых людей во время самоизоляции
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