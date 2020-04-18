2020-04-18T19:31:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Прихожан на пасхальное богослужение в церкви Перми пускать не будут

Они могут только до 22 часов освятить куличи
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Возле храмов дежурят полицейские.Возле храмов дежурят полицейские.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
Изменить размер текста:

Пасха в Перми состоится, но без прихожан. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

Поэтому сейчас возле храмов дежурят сотрудники полиции. До 22 часов верующих пускают внутрь на освящение куличей, но проверяют, чтобы все входящие были в масках. После 22 часов пускать людей в храмы не будут.

Священнослужители даже в условиях пандемии буду выполнять свои обязанности, рассказал руководитель Московского епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции, трансляцию которой вел сайт kp.ru.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - объяснил отец Макарий. - Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не враг церкви, чтобы выгонять последних прихожан». В Прикамье архиепископ отказался закрывать храм на Пасху

В Пермском крае прямая трансляция богослужений будет показана по телевидению (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как психологически поддержать пожилых людей во время самоизоляции
Прихожан на пасхальное богослужение в церкви Перми пускать не будут
Пострадавшими от коронавируса признаны магазины одежды, автосалоны и зоопарки
С понедельника в Перми будет больше автобусов и трамваев
"Людям же надо где-то стричься". В Пермском крае могут открыть парикмахерские
В Перми 26 новых случаев коронавируса
В Перми начали выдавать сухие пайки для дошкольников
Коронавирус в Перми: диагноз подтвержден у 26 медиков
Режим самоизоляции в Перми: Роспотребназор напомнил правила выезда на дачи
«Вызов признали ложным». Житель Прикамья решил, что у него коронавирус, и вызвал спасателей
В Кировском районе Перми на мужчину напали четыре бездомные собаки
В Перми упал с пеленального стола и травмировался младенец
«Страшней, чем COVID-19». Ученые выяснили, откуда взялись легенды о вампирах
«Планируем закончить до конца июля». В Перми в доме, где прогремел взрыв газа, начался ремонт
«Пока общается только жестами». Стало известно о состоянии здоровья Надежды Бабкиной после выхода из комы
Глава ЦБ ответила, получат ли россияне по 10-20 тысяч рублей безвозмездно
Коронавирус в два раза уменьшил желаемую «зарплату мечты» россиян
В Перми нарушителей карантина ищут с помощью камер видеофиксации
Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги за первый квартал 2020 года
Главному врачу пермской больницы № 4 Андрею Ронзину президент присвоил награду
Режим самоизоляции в Перми: Куда звонить пермякам, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусе
Архиепископ Соликамской церкви: «Я сюда приехал служить, закрывать храмы и выгонять никого не буду»
Как в Перми во время самоизоляции найти работающий магазин
«Бессмертный полк» в Перми пройдет в режиме онлайн: когда начнется трансляция и где посмотреть
Студент из Перми может принять участие в проектировании части космического аппарата
Результат анализа на коронавирус всего за 30 минут с точностью почти 100% будут делать в России
В Перми продуктовые наборы получат малоимущие семьи, даже если их ребенок не зачислен в детский сад