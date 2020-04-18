Прихожан на пасхальное богослужение в церкви Перми пускать не будут

18 Апр 2020 2020-04-18T19:31:21+03:00

Они могут только до 22 часов освятить куличи

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Пасха в Перми состоится, но без прихожан. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий заявил, что в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе до особого распоряжения доступ прихожан на богослужения в храмах Пермской епархии будет ограничен.

Поэтому сейчас возле храмов дежурят сотрудники полиции. До 22 часов верующих пускают внутрь на освящение куличей, но проверяют, чтобы все входящие были в масках. После 22 часов пускать людей в храмы не будут.

Священнослужители даже в условиях пандемии буду выполнять свои обязанности, рассказал руководитель Московского епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции, трансляцию которой вел сайт kp.ru.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и за вся. Прекратить богослужение невозможно, - объяснил отец Макарий. - Гораздо лучше молиться при заполненных храмах, когда люди слушают проповеди. Это всем известно, но не всегда возможно. К пасхальным богослужениям мы готовы. Мы спокойно будем исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни.

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В Пермском крае прямая трансляция богослужений будет показана по телевидению (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU