2020-04-18T19:18:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Пострадавшими от коронавируса признаны магазины одежды, автосалоны и зоопарки

Им будут предоставлены особые меры господдержки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В список отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, вошли автосалоны, магазины автозапчастей, магазины одежды и обуви, включая торговые точки на рынках и специализированные лавки, а также музеи и зоопарки. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня предприятий, которые могут претендовать на помощь государства, сообщает kp.ru. Также в число особо пострадавших включены отрасли: авиаперевозок, культуры, досуга и развлечений, спорта, туризма, общественного питания, гостиничного и выставочного бизнеса, деятельность по предоставлению бытовых услуг (салоны красоты, парикмахерские, ремонт, стирка, химчистка).

Малые и средние предприятия этих отраслей получат от государства субсидии на зарплаты сотрудникам – по 12 130 рублей на человека. Единственное условие, нужно минимум на 90% сохранить коллектив.

Кроме того, представители пострадавших отраслей смогут претендовать на налоговые каникулы: до сентября они имеют право обратиться в банк с просьбой пересмотреть график платежей

ИСТОЧНИК KP.RU

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