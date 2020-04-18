С понедельника в Перми будет больше автобусов и трамваев

18 Апр 2020 2020-04-18T16:25:52+03:00

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С 20 апреля в Перми на ряде маршрутов будет увеличено количество автобусов и трамваев.

- На маршруте №77 «Микрорайон Левшино – микрорайон Ераничи» будет добавлено пять автобусов, - сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. - На маршрутах №1 «Микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» и №15 «ДДК им. Кирова – Центральный рынок» добавим по три автобуса.

На два автобуса больше будут ходить по маршрутаам №74 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» и №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь». На маршрутах №27 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный», №66 «Микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева», №20 «Микрорайон Новый Крым – Центральный рынок» и №80 «ДДК им. Кирова – микрорайон Ераничи» выйдет по 1 автобусу дополнительно. На трамвайном маршруте №11 «Станция Осенцы – микрорайон Висим» будет добавлено 2 вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU