2020-04-18T14:05:46+03:00
Коронавирус Covid-19

"Людям же надо где-то стричься". В Пермском крае могут открыть парикмахерские

Этот вопрос решится на следующей неделе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Постепенно в Пермском крае разрешают работать все большему числу предприятий. Недавно в этот список вошли шиномонтажные мастерские. А вскоре, похоже, смогут открыться и парикмахерские.

- Предприятия этой сферы услуг у нас закрыты уже почти месяц, но ведь людям надо где-то стричься, - сказал на очередном заседании краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Поэтому теневой рынок парикмахерских и салонов красоты растет в геометрической прогрессии. При этом никто не знает, как там соблюдаются санитарные нормы и правила. Возможно, имеет смысл подумать над возможностью открытия парикмахерских при условии жесткого соблюдения ими всех норм: обязательном наличии средств индивидуальной защиты, интервалами в 15-20 минут между приемами посетителей для дезинфекции и прочих необходимых противоэпидемиологических мероприятий.

Решение этого вопроса запланировано на следующее заседание оперативного штаба, которое состоится 21 апреля.

"Снимаем обувь, при необходимости стираем одежду и тщательно моем руки",- главный терапевт края о мерах предосторожности в "антикоронавирусные дни"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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