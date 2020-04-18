В Перми начали выдавать сухие пайки для дошкольников
В марте-апреле в Перми наборы продуктов выдавали школьникам из малообеспеченных семей. Теперь сухие пайки будут получать и малыши из детских садов.
- Продуктовые наборы для дошкольников начнут выдавать 20-21 апреля, - сообщила начальник департамента образования Перми Людмила Серикова. - Родители могут получить подробную информацию в администрации детского сада или обратившись на прямую линию департамента образования 212-27-47.
Сухие пайки смогут получить дети в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей при наличии справки от министерства социального развития Пермского края, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года: последние данные на эту минуту
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 18 апреля 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU