В Перми начали выдавать сухие пайки для дошкольников

18 Апр 2020 2020-04-18T09:33:26+03:00

Их получат дети из льготных категорий

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В марте-апреле в Перми наборы продуктов выдавали школьникам из малообеспеченных семей. Теперь сухие пайки будут получать и малыши из детских садов.

- Продуктовые наборы для дошкольников начнут выдавать 20-21 апреля, - сообщила начальник департамента образования Перми Людмила Серикова. - Родители могут получить подробную информацию в администрации детского сада или обратившись на прямую линию департамента образования 212-27-47.

Сухие пайки смогут получить дети в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей при наличии справки от министерства социального развития Пермского края, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении.

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ИСТОЧНИК KP.RU