Коронавирус в Перми: диагноз подтвержден у 26 медиков
- 17 апреля диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у трех медицинских работников, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Всего на лечении сейчас 26 медработников.
Всего за прошедшие сутки было выявлено 12 новых случаев заражения. Кроме двоих человек, прибывших из Турции и Москвы, остальные заболели в Перми после контакта с носителями вируса.
Напомним, ранее было известно о случаях заболевания среди сотрудников краевой инфекционной больницы, МСЧ № 131, городской поликлиники № 5.
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