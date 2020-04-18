Коронавирус в Перми: диагноз подтвержден у 26 медиков

18 Апр 2020 2020-04-18T09:13:35+03:00

У троих человек заболевание выявили накануне

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- 17 апреля диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у трех медицинских работников, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Всего на лечении сейчас 26 медработников.

Всего за прошедшие сутки было выявлено 12 новых случаев заражения. Кроме двоих человек, прибывших из Турции и Москвы, остальные заболели в Перми после контакта с носителями вируса.

Напомним, ранее было известно о случаях заболевания среди сотрудников краевой инфекционной больницы, МСЧ № 131, городской поликлиники № 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU