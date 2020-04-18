Режим самоизоляции в Перми: Роспотребназор напомнил правила выезда на дачи

18 Апр 2020 2020-04-18T08:39:31+03:00

На даче работы хватает, чтобы жить там долго. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока регулярные поездки из дома на дачу и обратно под запретом

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило, что с 8 апреля жителям региона разрешено сменить место самоизоляции с городского на загородное. Но при этом режим самоизоляции предполагает длительное нахождение в пределах выбранной территории. Пока регулярные поездки из дома на дачу и обратно под запретом, сообщили в ведомстве.

- Находясь на даче, необходимо продолжать соблюдение ограничительных мер, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Запрещается собираться компаниями, ходить в гости к соседям, принимать у себя гостей, продукты следует закупать в ближайшем магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU