Режим самоизоляции в Перми: Роспотребназор напомнил правила выезда на дачи
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило, что с 8 апреля жителям региона разрешено сменить место самоизоляции с городского на загородное. Но при этом режим самоизоляции предполагает длительное нахождение в пределах выбранной территории. Пока регулярные поездки из дома на дачу и обратно под запретом, сообщили в ведомстве.
- Находясь на даче, необходимо продолжать соблюдение ограничительных мер, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Запрещается собираться компаниями, ходить в гости к соседям, принимать у себя гостей, продукты следует закупать в ближайшем магазине.
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