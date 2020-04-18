«Вызов признали ложным». Житель Прикамья решил, что у него коронавирус, и вызвал спасателей

18 Апр 2020 2020-04-18T08:20:25+03:00

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46-летний житель Соликамска позвонил в службу спасения по телефону «112» и сообщил, что подозревает у себя коронавирусную инфекцию. Вызов передали в специализированную службу «Скорой помощи». Но когда врачи приехали на место, оказалось, что никаких симптомов болезни у мужчины нет.

- По факту ложного вызова сотрудники отдела МВД России по Соликамскому городскому округу составили административный протокол, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Материалы проверки были направлены в мировой суд, который назначил мужчине штраф в размере тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU