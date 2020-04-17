В Кировском районе Перми на мужчину напали четыре бездомные собаки
Очередная трагедия с бездомными собаками произошла в Перми 16 апреля. ЧП случилось в четверг вечером в Закамске, на улице Ласьвинской.
- В 20.30 возле дома по улице Ласьвинская, 68 Б на прохожего напали четыре бездомные собаки, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Пострадавшему мужчине 40 лет, его доставили в травмпункт горбольницы имени Гринберга.
Сейчас пострадавшему от укусов собак придется пройти длительный курс уколов от бешенства.
Напомним, за последние полгода в Перми произошло немало резонансных нападений безнадзорных собак на людей, в том числе и на детей. В последний раз ЧП случилось 27 марта в Мотовилихе. В микрорайоне Висим псы загрызли насмерть 58-летнюю женщину, которая возвращалась домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU