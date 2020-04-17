В Кировском районе Перми на мужчину напали четыре бездомные собаки

17 Апр 2020 2020-04-17T20:55:16+03:00

Четыре собаки набросились на прохожего в Закамске. Фото: архив "КП"

Пострадавшего от укусов отвезли в больницу

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Очередная трагедия с бездомными собаками произошла в Перми 16 апреля. ЧП случилось в четверг вечером в Закамске, на улице Ласьвинской.

- В 20.30 возле дома по улице Ласьвинская, 68 Б на прохожего напали четыре бездомные собаки, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. – Пострадавшему мужчине 40 лет, его доставили в травмпункт горбольницы имени Гринберга.

Сейчас пострадавшему от укусов собак придется пройти длительный курс уколов от бешенства.

Напомним, за последние полгода в Перми произошло немало резонансных нападений безнадзорных собак на людей, в том числе и на детей. В последний раз ЧП случилось 27 марта в Мотовилихе. В микрорайоне Висим псы загрызли насмерть 58-летнюю женщину, которая возвращалась домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU