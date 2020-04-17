2020-04-17T20:38:20+03:00
Происшествия

В Перми упал с пеленального стола и травмировался младенец

Малыша госпитализировали в больницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Медики осмотрели младенца и госпитализировали его в больницу.Медики осмотрели младенца и госпитализировали его в больницу.Фото: Василий Вахрин
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Несчастный случай произошел в Перми в жилом квартале Гулливер 16 апреля. В одной из квартир родители не уследили, как их трехмесячный малыш перевернулся и упал с пеленального стола. ЧП произошло вечером, около 20.00 часов.

Как сообщил "КП" источник, близкий к ситуации, пострадавшему мальчику вызвали «скорую помощь», медики осмотрели ребенка и приняли решение о госпитализации. На обследование и лечение малыша госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родители оставили своего годовалого ребенка на час запертым в машине. Малыш кричал и звал маму. Эту сцену увидели прохожие, они и вызвали на место происшествия спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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