В Перми упал с пеленального стола и травмировался младенец

17 Апр 2020 2020-04-17T20:38:20+03:00

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Несчастный случай произошел в Перми в жилом квартале Гулливер 16 апреля. В одной из квартир родители не уследили, как их трехмесячный малыш перевернулся и упал с пеленального стола. ЧП произошло вечером, около 20.00 часов.

Как сообщил "КП" источник, близкий к ситуации, пострадавшему мальчику вызвали «скорую помощь», медики осмотрели ребенка и приняли решение о госпитализации. На обследование и лечение малыша госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми родители оставили своего годовалого ребенка на час запертым в машине. Малыш кричал и звал маму. Эту сцену увидели прохожие, они и вызвали на место происшествия спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU