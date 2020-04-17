2020-04-17T19:40:49+03:00
Наука

«Страшней, чем COVID-19». Ученые выяснили, откуда взялись легенды о вампирах

Что в XIX веке пугало людей больше, чем пандемия коронавируса сейчас
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.Кристофер Ли в роли вампира Графа Дракулы, классический фильм 1972 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
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Начало XIX века. От вспышки загадочной болезни умирают семьи по всему Восточному побережью США. Жители деревень разрывают могилы, чтобы сначала отрубить головы трупам, а потом сжечь их останки на кострах. Так они сражаются с вампирами.

Роберт Кох откроет туберкулезную палочку только 24 марта 1882 года. Рассматривать возбудителей болезни на рентгене научатся в 1897-м. А пока все симптомы туберкулеза – серую кожу, запавшие глаза и капающую из рта после кашля кровь – американские фермеры свято считают доказательствами укуса нечисти.

С тех жутких событий двухсотлетней давности, как считают сейчас в США, в Америке и зародился страх перед вампирами. В наши дни он перерос в культ с романтическим ореолом, но в те времена в Новой Англии царила паника.

- Представьте себе инфекционную болезнь, которая проявляется гораздо медленнее, чем COVID-19, а симптомы ее еще более загадочны, - рассказывает писатель и фольклорист Майкл Белл в интервью изданию HowStuffWorks. – Она сначала неожиданно вспыхивает, оставляя горы мертвых тел, а потом исчезает. И в то же время болезнь очень капризна в выборе жертв. Она уничтожает одного за другим членов одной семьи, но может не перекинуться на другую.

Военные исследовали ДНК «вампира»

Одну из таких могил с черепом и скрещенными костями нашли в Коннектикуте еще в 1990 году, сообщает kp.ru. Сердца у него не было, в крышку гроба медными гвоздями была выбита аббревиатура «JB 55». Это, пожалуй, сейчас самое известное вампирское погребение в США. Несколько месяцев назад о нем снова вспомнили, и достали, чтобы изучить ДНК останков. Отчет военных экспертов был представлен в Национальном музее здравоохранения и медицины США. И загадка была раскрыта.

«Washington Post» пишет, что «JB 55» в 1820-х годах был, видимо, трудолюбивым фермером. У него сломана ключица, которая не зажила правильно. Кроме того, «вампир» страдал артритом колена. Но самое главное, погребенный столь странным образом мужчина умер ужасной смертью от запущенного туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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