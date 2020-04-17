«Планируем закончить до конца июля». В Перми в доме, где прогремел взрыв газа, начался ремонт
20 марта в Перми в доме на Чернышевского, 3 взорвался газ. Причиной ЧП назвали повреждение газопроводного шланга, который перерезал один из жильцов. Мужчина через несколько дней скончался от полученных травм, в день трагедии погибла еще одна женщина.
Департамент ЖКХ провел инструментальное обследование дома, работы по восстановлению здания много. Необходимо заменить части плит над 2-м и 3-м этажами, восстановить шахту выхода на кровлю, отремонтировать конструкции лестничного марша, восстановить разрушенные перегородки в пострадавших квартирах и восстановить электропроводку.
Затем будут выполнены отделочные и косметические работы на лестничной клетке и в квартирах.
- 17 апреля сотрудники ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» приступили к работам, которые планируется завершить до конца июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Сейчас в маневренном фонде остаются два человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU