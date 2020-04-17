«Планируем закончить до конца июля». В Перми в доме, где прогремел взрыв газа, начался ремонт

17 Апр 2020 2020-04-17T19:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

20 марта в Перми в доме на Чернышевского, 3 взорвался газ. Причиной ЧП назвали повреждение газопроводного шланга, который перерезал один из жильцов. Мужчина через несколько дней скончался от полученных травм, в день трагедии погибла еще одна женщина.

Департамент ЖКХ провел инструментальное обследование дома, работы по восстановлению здания много. Необходимо заменить части плит над 2-м и 3-м этажами, восстановить шахту выхода на кровлю, отремонтировать конструкции лестничного марша, восстановить разрушенные перегородки в пострадавших квартирах и восстановить электропроводку.

Затем будут выполнены отделочные и косметические работы на лестничной клетке и в квартирах.

- 17 апреля сотрудники ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» приступили к работам, которые планируется завершить до конца июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Сейчас в маневренном фонде остаются два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взрыв газа в пермской пятиэтажке: погибла женщина, еще четыре человека пострадали

ЧП произошло в доме на улице Чернышевского [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU