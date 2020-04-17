«Пока общается только жестами». Стало известно о состоянии здоровья Надежды Бабкиной после выхода из комы
Больше двух недель Надежда Бабкина находится в больнице с двухсторонней пневмонией. Из частной клиники ее перевели в отделение кардиореанимации. Певице постепенно становится лучше, но пока врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
70-летняя артистка вышла из комы, но прикована к кровати. Зато дышит теперь она самостоятельно. Врачи констатируют, что прогресс в лечении звездной пациентки идет медленно, но это все равно радует.
- Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, - цитирует медиков «СтарХит».
Звезде ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается по-прежнему через зонд.
- Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты, - уточнили kp.ru специалисты.
О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус. Стало известно, что Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Это усугубило ситуацию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной в частной клинике
Народная артистка находится в коме (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU