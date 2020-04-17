2020-04-17T18:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Пока общается только жестами». Стало известно о состоянии здоровья Надежды Бабкиной после выхода из комы

Две недели певица лечится в клинике от двухсторонней пневмонии
Алена ОВЧИННИКОВА
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О госпитализации певицы стало известно 6 апреля.О госпитализации певицы стало известно 6 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Больше двух недель Надежда Бабкина находится в больнице с двухсторонней пневмонией. Из частной клиники ее перевели в отделение кардиореанимации. Певице постепенно становится лучше, но пока врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

70-летняя артистка вышла из комы, но прикована к кровати. Зато дышит теперь она самостоятельно. Врачи констатируют, что прогресс в лечении звездной пациентки идет медленно, но это все равно радует.

- Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Она в сознании, общается жестами. Сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, - цитирует медиков «СтарХит».

Звезде ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается по-прежнему через зонд.

- Физически прикована к кровати. Ряд показателей в крови сильно превышен, но терапия дает свои положительные результаты, - уточнили kp.ru специалисты.

О госпитализации Надежды Бабкиной стало известно 6 апреля. Артистка поступила в клинику с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус. Стало известно, что Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Это усугубило ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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