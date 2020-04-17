Глава ЦБ ответила, получат ли россияне по 10-20 тысяч рублей безвозмездно

17 Апр 2020 2020-04-17T17:46:06+03:00

Эльвира Набиуллина считает, что меры поддержки нужны, но «разбрасывать деньги с вертолета» никто не будет

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, на вопрос «Комсомольской правды» о том, стоит ли выдать россиянам по 10 - 20 тысяч рублей. Недавно такой рецепт по борьбе с кризисом предложила группа российских экономистов.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации, - ответила глава Центробанка. - Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям.

По ее словам, нужны именно адресные выплаты. То есть, тем, кто действительно пострадал, а не всем подряд. Эксперты обсуждают так называемые «вертолетные выплаты» (от английского выражения helicopter money, что означает раздачу денег всем подряд. - Ред.). Но они как правило используются в тех странах, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки экономики.

В России же есть опасность, что дополнительные деньги в экономике приведут к резкому росту цен. Тем более что инфляция уже начала разгоняться. ЦБ поможет экономике другим способом, приняв решение снизить ключевую ставку и понизить ставки по кредитам в коммерческих банках.

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ИСТОЧНИК KP.RU