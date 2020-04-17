2020-04-17T17:33:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в два раза уменьшил желаемую «зарплату мечты» россиян

Женщины готовы получать меньше, чем мужчины
Алена ОВЧИННИКОВА
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Женщинам для счастья нужен заработок в 70 тысяч рублей, а мужчинам в 90.Женщинам для счастья нужен заработок в 70 тысяч рублей, а мужчинам в 90.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Месяц коронавирусной пандемии почти в два раза снизил притязания россиян на сумму, которую они хотели бы получать за свою работу. Так, например, в докоронавирусные времена средний россиянин был бы доволен зарплатой в 155 тысяч рублей в месяц, а теперь ему же достаточно 80 тысяч рублей. Таковы результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие 2500 совершеннолетних россиян из 437 населенных пунктов страны.

Причем, как сообщает kp.ru, женщины скромнее мужчин. Для счастья им нужен заработок в 70 тысяч рублей, а мужчинам - 90 тысяч рублей. Молодежь до 24 лет на самоизоляции хочет получать 60 тысяч рублей. А те, кому более 45 лет, уже 92 тысячи.

Самые большие требования у москвичей. Сейчас они мечтают о 100 тысячах рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга о 85 тысячах рублей, жители остальных регионов о 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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