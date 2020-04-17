В Перми нарушителей карантина ищут с помощью камер видеофиксации

17 Апр 2020 2020-04-17T17:10:59+03:00

Им грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей

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В Перми сотрудники ГИБДД рассказали, что не только следят за соблюдением порядка на дорогах, но и проверяют, как водители соблюдают режим самоизоляции.

При остановке машины полицейские уточняют маршрут следования, цель и причины передвижения водителей и пассажиров в период пандемии. Каждого проверяют по базам данных и сверяют со списками.

- Автомобиль, принадлежащий тому, кто обязан соблюдать самоизоляцию, сотрудники ГИБДД вычисляют помощью камер видеофиксации, - объясняют в пресс-службе городского ГИБДД. - Система позволяет отследить автомобиль человека, который должен находиться по месту изоляции. Информация о местонахождении авто передается нарядам дорожно-патрульной службы, после чего инспекторы проверяют водителя. В случае подтверждения сведений, нарушитель будет привлечен к ответственности.

Плотность нарядов ДПС увеличена и позволяет контролировать ситуацию во всех районах города и на выездах и въездах в Пермь. В отношении грубых нарушителей режима самоизоляции применяются меры административного воздействия.

В полиции напомнили, что по ст. 20.6.1 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение режима самоизоляции в виде административного штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU