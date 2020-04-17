Пермский «УРАЛХИМ» подвел производственные итоги за первый квартал 2020 года

17 Апр 2020 2020-04-17T16:47:32+03:00

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В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за три месяца работы в 2020 году. Общий объем выпущенной за этот период товарной продукции составил 227,3 тысячи тонн, это выше, чем уровень производства за первые три месяца 2019 года.

Выпуск карбамида за январь-март 2020 года составил 171,6 тысячи тонн, что на 1 процент выше уровня производства за первый квартал 2019 года. Аммиака было произведено 156,7 тысячи тонн (в том числе товарного – 55,7 тысячи тонн), что также на 1процет выше производства за аналогичный период прошлого года.

- Филиал «ПМУ» относится к предприятиям с непрерывным производственным циклом и продолжает работать в штатном режиме, - отметил Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. - На заводе действует оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предпринимаются все необходимые меры по сбережению здоровья сотрудников. Параллельно с процессом производства на предприятии идет подготовка к запланированному в августе капитальному ремонту с реконструкцией печи риформинга на агрегате аммиака.

ИСТОЧНИК KP.RU