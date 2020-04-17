2020-04-17T16:12:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Перми: Куда звонить пермякам, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусе

В Перми действуют три горячих линии
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Пермском крае уже больше месяца работает горячая линия Министерства здравоохранения Пермского края. Позвонив на нее, каждый житель региона может задать интересующие вопросы, связанные с короннавирусной инфекцией, условиями самоизоляции, выдачей больничных листов.

Начиная с 12 марта, операторами было принято более 45 тысяч звонков, за сутки поступает около 800 звонков. На данный момент горячая линия работает в круглосуточном режиме. Ежедневно звонки принимают 36 операторов. Все они являются медицинскими работниками, которые прошли обучение на базе Краевого центра медицинской профилактики, где разработали алгоритмы работы для горячей линии. Было обучено 120 операторов. В ходе обучения они получили необходимую информацию о правилах ведения разговора с респондентом, существующей нормативной базе, рекомендации при ответах на часто заедаемые вопросы.

Граждане могут обратиться на следующие «горячие линии»:

-8 (342) 258-07-87– Горячая линия Министерства здравоохранения Пермского края

- 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68- Горячая линия ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

- 8 (800) 2000-112 – Общероссийская горячая линия по коронавирусу

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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