2020-04-17T15:49:48+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Как в Перми во время самоизоляции найти работающий магазин

Компания МТС создал онлайн-карту работающего малого бизнеса
Ксения ОГАРЕВА
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- До магазина еще триста метров?- До магазина еще триста метров?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС запустил интерактивную карту Мнеблизко. В рамках проекта предприниматели могут рассказать об оказываемых сегодня услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами.

Создание карты направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

- МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта Мнеблизко – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена, – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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