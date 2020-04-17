2020-04-17T09:42:33+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Азот» помог в трудоустройстве инвалидов

Это первый в Пермском крае опыт трудоустройства людей с инвалидностью по квалифицированным рабочим специальностям
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. БерезникиФото: Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники
Изменить размер текста:

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Пермская краевая организация «Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» договорились об аренде квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Это первый в Пермском крае опыт трудоустройства людей с инвалидностью по квалифицированным рабочим специальностям.

По законодательству для всех работодателей установлена определенная квота для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от численности сотрудников организации. Так, в расчете на филиал «Азот», на предприятии должно работать 13 инвалидов. Сейчас в штате 10 таких сотрудников.

- Законодательством предусматривается вариант аренды рабочих мест для трудоустройства инвалидов, - рассказала Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу. - То есть человек работает в одной организации, а зарплату ему выплачивает другая. Совместно с центром занятости и Пермским обществом инвалидов специализированные рабочие места созданы в Пермской типографии. Три жителя края с ограниченными возможностями здоровья получат рабочие специальности и начнут работать в типографии. Зарплату в размере МРОТ инвалидам будет выплачивать филиал «Азот».

– По статистике около 10% населения региона имеют инвалидность, - объясняет Ирина Моргуненко, ведущий специалист Пермской краевой организации «Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». - Помимо инвалидов детства, есть достаточно большая группа людей, ставших инвалидами в результате ДТП, производственных травм, приобретенных заболеваний. Многие из них активны, хотят и могут работать. Хорошо, что в Пермском крае есть такие социально-ориентированные предприятия, как филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ». Как правило, инвалидов трудоустраивают на должности уборщиков помещений, дворников, вахтеров, секретарей и т.д. Устроиться же на работу инвалиду-опорнику крайне сложно в связи с тем, что ему необходимо обеспечить доступный вход в производственные помещения. Должны быть созданы условия доступа и к санитарно-бытовым помещениям. Очень надеюсь, что опыт нашего взаимодействия с филиалом «Азот» по реализации рабочих мест найдет последователей в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главному врачу пермской больницы № 4 Андрею Ронзину президент присвоил награду
Режим самоизоляции в Перми: Куда звонить пермякам, чтобы получить ответы на вопросы о коронавирусе
Архиепископ Соликамской церкви: «Я сюда приехал служить, закрывать храмы и выгонять никого не буду»
Как в Перми во время самоизоляции найти работающий магазин
«Бессмертный полк» в Перми пройдет в режиме онлайн: когда начнется трансляция и где посмотреть
Студент из Перми может принять участие в проектировании части космического аппарата
Результат анализа на коронавирус всего за 30 минут с точностью почти 100% будут делать в России
В Перми продуктовые наборы получат малоимущие семьи, даже если их ребенок не зачислен в детский сад
Коронавирус подтвердился еще у 12 пермяков
«Азот» помог в трудоустройстве инвалидов
В Пермском крае из инфекционных отделений выписано еще два пациента, у которых был коронавирус
Пермские врачи провели операцию на печени, применив современную методику
Из Краснокамска до Перми будет ходить «Ласточка»
Пермяки не смогут попасть на кладбища в Пасху, чтобы навестить усопших
Владимир Путин объявил, что Парад Победы будет перенесен
Кладбища Перми будут закрыты для посещения
Мишустин сделал выговор Максиму Решетникову
Коронавирус в Перми: Какие предприятия смогут получить 12 130 рублей на одного сотрудника в период
Медики получат отсрочку по НДФЛ
В Прикамье больницы для лечения коронавируса и внебольничных пневмоний объединят в единую систему
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Банк ВТБ финансирует строительство ЖК «Панорама» в Перми
В Торговом доме ПЗСП теперь можно купить кирпич и цемент
В Пермском крае начальник полиции на служебном автомобиле совершил ДТП
В Пермском крае нашли погибшим отца четверых детей
В Пермском крае еще у 18 человек подтвержден диагноз коронавирус
В Пермском крае в тяжелом состоянии находится один пациент с COVID-19
Пасхальные богослужения в Перми пройдут без прихожан