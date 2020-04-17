«Азот» помог в трудоустройстве инвалидов

17 Апр 2020 2020-04-17T09:42:33+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» и Пермская краевая организация «Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» договорились об аренде квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Это первый в Пермском крае опыт трудоустройства людей с инвалидностью по квалифицированным рабочим специальностям.

По законодательству для всех работодателей установлена определенная квота для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, в зависимости от численности сотрудников организации. Так, в расчете на филиал «Азот», на предприятии должно работать 13 инвалидов. Сейчас в штате 10 таких сотрудников.

- Законодательством предусматривается вариант аренды рабочих мест для трудоустройства инвалидов, - рассказала Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу. - То есть человек работает в одной организации, а зарплату ему выплачивает другая. Совместно с центром занятости и Пермским обществом инвалидов специализированные рабочие места созданы в Пермской типографии. Три жителя края с ограниченными возможностями здоровья получат рабочие специальности и начнут работать в типографии. Зарплату в размере МРОТ инвалидам будет выплачивать филиал «Азот».

– По статистике около 10% населения региона имеют инвалидность, - объясняет Ирина Моргуненко, ведущий специалист Пермской краевой организации «Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». - Помимо инвалидов детства, есть достаточно большая группа людей, ставших инвалидами в результате ДТП, производственных травм, приобретенных заболеваний. Многие из них активны, хотят и могут работать. Хорошо, что в Пермском крае есть такие социально-ориентированные предприятия, как филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ». Как правило, инвалидов трудоустраивают на должности уборщиков помещений, дворников, вахтеров, секретарей и т.д. Устроиться же на работу инвалиду-опорнику крайне сложно в связи с тем, что ему необходимо обеспечить доступный вход в производственные помещения. Должны быть созданы условия доступа и к санитарно-бытовым помещениям. Очень надеюсь, что опыт нашего взаимодействия с филиалом «Азот» по реализации рабочих мест найдет последователей в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU