Владимир Путин объявил, что Парад Победы будет перенесен
Президент страны заявил об этом на совещании с Совбезом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы.
- Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах, - заявил президент, сообщил kp.ru. - Мы обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка, но позже.
- Мы определимся в ближайшее время, - рассказали "КП" в правительстве Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU