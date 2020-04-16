2020-04-16T21:26:58+03:00
Общество

Владимир Путин объявил, что Парад Победы будет перенесен

Президент страны заявил об этом на совещании с Совбезом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы.

- Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах, - заявил президент, сообщил kp.ru. - Мы обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш Бессмертного полка, но позже.

- Мы определимся в ближайшее время, - рассказали "КП" в правительстве Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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