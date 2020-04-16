2020-04-16T18:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Кладбища Перми будут закрыты для посещения

На них можно будет только хоронить
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Пасху пермяки не смогут навестить могилы родных и близких. Все кладбища временно закрыты для свободного посещения. С 18 апреля и до особого распоряжения там можно будет только хоронить.такое решение принял оперативный штаб.

Это вызвано угрозой распространения коронавируса. Впрочем, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что посещение кладбищ на Пасху не является церковной традицией.

- Практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время, - отметил Владимир Легойда. - Пасха – время радости, а не скорби об усопших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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