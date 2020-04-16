2020-04-16T17:01:52+03:00
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Мишустин сделал выговор Максиму Решетникову

Министр экономразвития не смог получить льготный кредит в банке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Максим Решетников. Фото: пресс-служба администрации Пермского краяМаксим Решетников. Фото: пресс-служба администрации Пермского края
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Правительство и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели могли выплатить зарплаты своим сотрудникам. Размер кредита определяется как раз исходя из штата и минимального размера оплаты труда.

Предполагалось, что до 1 октября компании могут взять кредит на срок до года: первые шесть месяцев ставка будет нулевой, а затем вырастет до четырех процентов.

Но выяснилось, что банки отказываются выдавать предпринимателям льготные кредиты, не желая терять прибыль.

- Мы активно зазывали банки в эту программу, но для банков это убыточно, так как административные расходы им приходится брать на себя, - рассказал на заседании правительства в четверг министр экономразвития, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

- Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! – приводит kp.ru слова премьера Михаила Мишустина.

Максим Решетников признался, что сам «переоделся» в бизнесмена и попытался получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит. И ему это не удалось.

Михаил Мишустин потребовал решить этот вопрос.

- На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиардов рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу, - заявил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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