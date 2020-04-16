Коронавирус в Перми: Какие предприятия смогут получить 12 130 рублей на одного сотрудника в период

16 Апр 2020 2020-04-16T16:18:47+03:00

Когда и при каких условиях компании малого и среднего бизнеса в Перми получат безвозмездную помощь от государства в период коронавируса

Изменить размер текста: A A

Президент Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса.

Какие пермские предприятия смогут получить безвозмездную помощь от государства? В перечень наиболее пострадавших отраслей вошли предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а также компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарам.

Получить деньги предприниматели смогут при обязательном условии - максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90 процентов от штатной численности на 1 апреля.

- Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, - приводит слова президента kp.ru. - Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач. В том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.

Направить заявку на получение госпомощи можно будет в течение месяца с 1 мая 2020 года. Финансовая поддержка поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май переведут в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU