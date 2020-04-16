2020-04-16T16:07:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики получат отсрочку по НДФЛ

Президент пообещал, что назначенные им выплаты не будут облагаться налогом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Президент поручил освободить врачей от уплаты налога. Фото: Пресс-служба президента.Президент поручил освободить врачей от уплаты налога. Фото: Пресс-служба президента.
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Российские медики получат обещанные им президентом выплаты «чистыми» - без НДФЛ. Как сообщает kp.ru, Владимир Путин попросил дать отстрочку от НДФЛ для врачей из-за коронавируса. Выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом, не должны будут облагаться налогом, считает президент.

Об этом Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова во время видеосовещания с членами правительства.

- Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие - выплаты для врачей, - сказал Владимир Путин. - Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми.

Президент попросил внести соответствующие поправки, чтобы освободить эти выплаты от НДФЛ. Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время внесут такие изменения в документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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