В Прикамье больницы для лечения коронавируса и внебольничных пневмоний объединят в единую систему

16 Апр 2020 2020-04-16T16:10:16+03:00

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Внебольничные пневмонии ежегодно уносят в Прикамье несколько сотен жизней – об этом в краевом Минздраве говорили еще в 2015 году.

Сейчас в министерстве отметили, что значительная часть таких пневмоний вызвана именно коронавирусной инфекцией.

- По данным эпидемиологов, сейчас большинство новых случаев внебольничных пневмоний среди населения вызваны коронавирусом, - сообщили в Министерстве здравоохранения. – В Пермском крае, исходя из опыта врачей по госпитализации пациентов с кононавирусной инфекцией, принято решение включить больницы для лечения коронавируса и внебольничных пневмоний в единую систему. Оно было согласовано с экспертами по эпидемиологии, инфекционным заболеваниям и пульмонологами.

Пермские медики напомнили, что по такому пути в середине февраля пошли в Китае. А теперь решили пойти и в России.

- Решение отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и для лечения пневмоний было принято на первом заседании Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве, - рассказали в краевом правительстве.

Да, после этого статистика по коронавирусу неизбежно вырастет и достигнет реальной, но тогда можно будет сравнить цифры по заболеваемости инфекционной пневмонией за этот и предыдущие годы.

- После принятого на Клиническом комитете решения эксперты зафиксировали увеличение случаев заболеваемости примерно в 10 раз, а также и смертности, - отметили в краевом правительстве. - Зато врачи получили свободу в незамедлительной постановке диагноза и лечения больных, без ожидания результатов теста.

- Исходя из этих данных, мы изменили маршрутизацию пациентов с внебольничными пневмониями, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Теперь, если у пациента есть характерные клинические симптомы, его отправят на компьютерную томографию (КТ). Если врачи увидят на томограмме признаки пневмонии, человека госпитализируют в стационар и условно будут считать больным коронавирусом.

В Перми томографию будут делать в городской больнице № 6 и в МСЧ № 1. В краевом центре будут делать КТ и по жителям Кунгура, Добрянки, Оханска, Нытвы и Краснокамска. В остальных городах и районах края обследование на КТ будут проводить на базе лечебных учреждений в этих территориях.

- Скорее всего, изменение маршрутизации пациентов увеличит на какой-то период количество ежедневных выявляемых новых случаев коронавирусных подтверждений в Пермском крае, - отметила Оксана Мелехова. - Но при этом врачи смогут, не дожидаясь результата теста, начинать лечить больного и принимать необходимые меры предосторожности в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU