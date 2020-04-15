В Перми сняли карантин с двух отделений краевой инфекционной больницы
В среду, 15 апреля, закончилась двухнедельная обсервация третьего и четвертого отделений Пермской краевой инфекционной больницы. Сейчас там проводится заключительная дезинфекция.
Напомним, в воскресенье, 5 апреля, краевая инфекционная больница закрылась на карантин. Причина – предварительно положительный диагноз на коронавирус у пяти сотрудников больницы.
- Все здоровые сотрудники и пациенты, которые находились в отделениях, отпущены домой на самоизоляцию, 14 дней за ними будет осуществляться медицинское наблюдение. 15 человек, которые не имеют возможности самоизолироваться на дому, проведут 14 дней в обсерваторе, расположенном в госпитале ветеранов войн, - сообщили в оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU