2020-04-15T16:47:00+03:00
Коронавирус Covid-19

«Никто не обязан им помогать, но это так здорово». Пермяки собирают еду для бездомных людей во время пандемии коронавируса

Продукты можно передать с помощью онлайн-доставки
Виктор Правдин
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Центр помощи людям в беде «Территория передышки» запустил акцию «Удаленный доступ» по сбору наборов для поддержки бездомных людей во время карантина. Сотрудники Центра планируется собрать 500 спасительных наборов.

- Сейчас, когда мы все в Перми сидим дома, есть очень уязвимые люди, которые остались одни за окном. Их здоровье слабее, чем наше, и сейчас у них гораздо меньше возможностей получить какую-либо поддержку. Никто не обязан им помогать, но так здорово, что у нас есть удаленный доступ к помощи тем, кто остался без крова во время пандемии, - сообщают организаторы акции.

В спасительный набор на одного человека входят: макароны, крупа, консервы с ключом, чай, сахар, печенье, лапша или пюре быстрого приготовления, средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло, влажные салфетки) и средства индивидуальной защиты (маска, перчатки). Набор можно передать в «Территорию передышки» с помощью онлайн-доставки продуктов или сервисом доставки такси, предварительно предупредив об этом по телефону: 8 922 364-39-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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