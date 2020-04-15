В Пермском крае платежи за теплоэнергию сократились почти в два раза

15 Апр 2020 2020-04-15T10:28:24+03:00

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Собираемость платежей за тепловую энергию предприятий Группы «Т Плюс» с 30 по 10 апреля по всей стране сократилась на 54 процента. В Пермском крае ситуация практически аналогичная: платежи за теплоэнергию в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском за этот период снизились на 39% (в 1,7 раз). Падение собираемости связано, в первую очередь, с принятием постановления Правительства России, которое установило мораторий на взыскание пеней с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд.

Наиболее резко упали платежи у жителей, обслуживаемых по прямым договорам: в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Жилищные организации – УК и ТСЖ – также снизили платежи на 50 процентов. Снижение наблюдается и по группе «Прочие и коммерческие потребители».

Резкое снижение платежной дисциплины ставит под угрозу надежное и бесперебойное тепло- и электроснабжение регионов, отметили в компании.

- Ценообразование в отрасли остается регулируемым, и у энергетиков нет дополнительных источников дохода, кроме тарифных, - подчеркнули в «ТПлюс». - В условиях беспрецедентно низкой собираемости без принятия срочных мер энергетики не только не смогут проводить даже самые базовые ремонты – возникнут трудности с закупками топлива и выплатой зарплат персонала. Это приведет к остановке тепло- и электроснабжения целых городов.

ИСТОЧНИК KP.RU