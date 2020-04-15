«Чтобы не было слишком поздно». Как уберечь ребенка от наркотиков

15 Апр 2020 2020-04-15T10:13:07+03:00

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В рамках проекта «Дети России-2020» в Пермском крае будут организованы дистанционные лекции и мастер-классы для родителей, социальных работников, педагогов, образовательных организаций. На площадке Центра медицинской профилактики пройдет онлайн-лекция «Профилактика незаконного употребления наркотиков у несовершеннолетних». Прочтет ее врач-нарколог Наталья Треногина. Трансляция состоится 20 апреля в 15.00.

- Наркомания - настоящая беда современного общества, - отмечают в Центре медицинской профилактики. - Молодые люди, попробовавшие наркотики из любопытства или из желания повысить свой авторитет в компании друзей, меняются на глазах. Они становятся грубыми, агрессивными и замкнутыми, через какое-то время теряется интерес к учебе, каким-либо хобби. Состояние отрешенности и безответственного отношения к своему будущему родители просто не могут не заметить. Но иногда предпринимать какие-либо действия бывает уже слишком поздно, и родителям остается лишь безмолвно наблюдать за угасанием своего, еще вчера жизнерадостного и счастливого ребенка.

Чтобы уберечь детей от наркотической зависимости, специалист центра расскажет, как правильно объяснять им о страшных последствиях употребления наркотических средств, при этом не запугивая их, а помогая сформировать осознанное отрицательное отношения к наркотикам. А также о том, какие действий должны предпринять родитель при подозрении на употребление ребенком наркотиков.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

ИСТОЧНИК KP.RU