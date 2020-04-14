2020-04-14T21:09:28+03:00
Общество

25 пермских футболисток наконец-то вернулись из Турции, откуда не могли вылететь из-за коронавируса

2 недели спортсменок ФК «Звезда 2005» будут держать на карантине под Москвой
Андрей МАТЛИН
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Через 2 недели будем дома! Фото: страница ВК клуба.Через 2 недели будем дома! Фото: страница ВК клуба.
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Мы уже писали о перипетиях 25 пермских футболисток. Спортсменки из женского футбольного клуба «Звезда 2005» были на тренировках в Турции, когда из-за коронавируса начали отменять один за другим авиарейсы.

В краевом минспорта в начале апреля пообещали сделать все возможное, чтобы вызволить из-за рубежа наших прославленных девушек.

И вот из российского Минспорта пришло сообщение.

- Пермские футболистки вернулись в Россию, - сообщили в федеральном ведомстве. - Борт прибыл из Антальи в Москву. Но некоторое время они еще не смогут попасть домой, будут на карантине. Министерство спорта обеспечит им, а также специалистам команды необходимые условия на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневной изоляции и обследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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