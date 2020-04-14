25 пермских футболисток наконец-то вернулись из Турции, откуда не могли вылететь из-за коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T21:09:28+03:00

2 недели спортсменок ФК «Звезда 2005» будут держать на карантине под Москвой

Изменить размер текста: A A

Мы уже писали о перипетиях 25 пермских футболисток. Спортсменки из женского футбольного клуба «Звезда 2005» были на тренировках в Турции, когда из-за коронавируса начали отменять один за другим авиарейсы.

В краевом минспорта в начале апреля пообещали сделать все возможное, чтобы вызволить из-за рубежа наших прославленных девушек.

И вот из российского Минспорта пришло сообщение.

- Пермские футболистки вернулись в Россию, - сообщили в федеральном ведомстве. - Борт прибыл из Антальи в Москву. Но некоторое время они еще не смогут попасть домой, будут на карантине. Министерство спорта обеспечит им, а также специалистам команды необходимые условия на базе «Озеро Круглое» для прохождения 14-дневной изоляции и обследования.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Пермском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом по состоянию на 14 апреля 2020 года: публикуем карту «соответствующей территории»

Карта будет обновляться по мере поступления новых данных о COVID-19. На 14 апреля 2020 года в Прикамье зарегистрировано 87 случаев заражения, из них - двое детей и трое подростков (подробнее…)

В Пермском крае 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с подтвержденным диагнозом 87 человек (Подробнее...)

«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Ведущие российские IT-компании презентовали роботов, адаптированных для работы в условиях пандемии коронавируса (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU