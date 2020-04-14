Запрет на продажу медицинских масок с наценкой более 10 копеек продержался всего неделю

14 Апр 2020 2020-04-14T19:03:34+03:00

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Неделю назад федеральное правительство приняло постановление № 431 о государственном регулировании цен на средства индивидуальной защиты – в том числе и на медицинские маски.

Предполагалось, что аптеки и магазины могут зарабатывать с каждой маски не более 10 копеек – согласно этому документу, на конечном этапе, в розничной торговле надбавка должна составлять 10 копеек. При оптовых поставках поставщики могли брать себе не более 10 процентов от стоимости товара.

Однако по просьбе производителей масок это постановление отменили. Как сообщается, - временно.

- Мы провели консультации со всеми сторонами, и было выявлено, что на сегодняшний день рынок не готов к реализации данного постановления, - сообщил «КП» президент Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов. - Потребуется доработка процессов. Постановление №431 ограничивает возможность поставки ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты производителями и поставщиками больницам без посредничества Росхимзащиты. По моим сведениям приостановка продлится две недели — за это время будет разработан механизм, который будет отвечать сложившимся отношениям производителей и поставщиков.

Тем временем в краевом Минпромторге сообщили, что швейные предприятия Прикамья стали выпускать до 80 тысяч масок в сутки. Пошивом занимаются 23 средних и 62 малых предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU