В условиях коронавируса более 1600 волонтеров Прикамья присоединились к акции #МыВместе

14 Апр 2020 2020-04-14T18:02:41+03:00

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Помощь пожилым жителям Пермского края во время объявленного режима всеобщей самоизоляции оказывают добровольцы. К акции #МыВместе подключились более 1600 человек. Как сообщают в волонтерском корпусе, они выполнили свыше 1000 заявок – принесли на дом пожилым людям лекарства и продукты.

Количество таких заявок постоянно растет, поэтому и волонтеров должно стать больше.

- Нам нужно сформировать резерв добровольцев, - объяснила руководитель волонтёрского штаба в Пермском крае Анастасия Зацепурина. – Это нужно для того, чтобы нуждающиеся получали помощь без задержки. Желающих помогать людям в этих непростых условиях мы просим связаться со штабом и подтвердить свою готовность участвовать в волонтерском движении.

Что нужно для того, чтобы стать участником акции #МыВместе? Для этого нужно зарегистрироваться на сайте штаба и пройти обучение в ДоброУниверситете по двум курсам – по базовому курсу и курсу для волонтеров по оказанию помощи пожилым людям. Подробную информацию можно посмотреть в социальных сетях Прикамского корпуса - #МыВместе | Пермский край (https://vk.com/together59) Добровольцы с психологическим образованием могут подключиться к работе службы дистанционной психологической поддержки. Такая помощь оказывается по телефону или по видеосвязи.

Все волонтёры обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и осуществляют бесконтактную доставку.

Заявку на получение помощи можно оставить по единому номеру: 8 800 200 34 11

ИСТОЧНИК KP.RU