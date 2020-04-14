В Прикамье прекратили поиски потерявшегося дачника

14 Апр 2020 2020-04-14T17:16:28+03:00

Он пропал еще летом прошлого года

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80-летний пенсионер пропал еще в конце лета в прошлом году. Он отдыхал на даче в Кукуштане и 16 августа собрался ехать в Пермь. Но домой он так и не приехал.

Его родные сообщили о потерявшемся пермяке в полицию, к его розыскам подключились и волонтеры – все безрезультатно.

И вот в пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой сообщили печальную весть: найдено тело пропавшего дачника. Поиски прекращены.

Вместе с волонтерами мы выражаем соболезнования его родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU