В полиции Перми рассказали, где и сколько будет постов ДПС в условиях режима самоизоляции
Начальник Управления МВД России по Перми полковник полиции Алексей Туров сообщил, что в краевом центре в 1,5 раза увеличили число патрулей, а на въезде и выезде из города на столько же больше стало мобильных постов ДПС.
- На период самоизоляции перекрыты въезды в город, что позволяет нам контролировать эпидемическую ситуацию, за время увеличения числа нарядов в Перми зарегистрировано на 300 происшествий меньше, - отметил Алексей Туров. – Мы объясняем гражданам, чтобы им лучше оставаться дома, не было увеличения случаев заражения. К злостным нарушителям будут применяться нормы административного наказания.
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В ГИБДД Перми объяснили, что посты на въезде в город будут дежурить круглосуточно, а в выходные дни автоинспекторы будут проявлять особую бдительность.
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ИСТОЧНИК KP.RU