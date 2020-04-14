В полиции Перми рассказали, где и сколько будет постов ДПС в условиях режима самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T16:33:01+03:00

Число автоинспекторов на улицах краевого центра в условиях коронавируса увеличат в 1,5 раза

Изменить размер текста: A A

Начальник Управления МВД России по Перми полковник полиции Алексей Туров сообщил, что в краевом центре в 1,5 раза увеличили число патрулей, а на въезде и выезде из города на столько же больше стало мобильных постов ДПС.

- На период самоизоляции перекрыты въезды в город, что позволяет нам контролировать эпидемическую ситуацию, за время увеличения числа нарядов в Перми зарегистрировано на 300 происшествий меньше, - отметил Алексей Туров. – Мы объясняем гражданам, чтобы им лучше оставаться дома, не было увеличения случаев заражения. К злостным нарушителям будут применяться нормы административного наказания.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

В ГИБДД Перми объяснили, что посты на въезде в город будут дежурить круглосуточно, а в выходные дни автоинспекторы будут проявлять особую бдительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Поберегись! Продезинфицирую!». Как пермские роботы борются с коронавирусом

Ведущие российские IT-компании презентовали роботов, адаптированных для работы в условиях пандемии коронавируса (Подробнее...)

В Пермском крае 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Всего с подтвержденным диагнозом 87 человек (Подробнее...)

Как в период самоизоляции работает режим передвижения по Перми

Тем, кто дома, разрешено дойти до ближайшего магазина, а кто работает – должен получить специальный пропуск (подробнее)

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU