В Соликамске появится народный путеводитель «Городские легенды»

13 Апр 2020 2020-04-13T16:15:18+03:00

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В Соликамске на улице рядом со Спасской церковью видны остатки старинной мостовой. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами. А все здания в центре Соликамска соединены между собой подземными ходами, идущими от воеводского дома... Таких легенд в старинном городе немало. И теперь их решили объединить.

МТС объявила о запуске мобильного путеводителя проекта «Городские легенды», призванного создать оригинальный туристический маршрут по Соликамску. В путеводитель компания включит не традиционные туристические маршруты по городу, а любимые жителями локации, связанные с уникальными и малоизвестными событиями из истории города.

- В прошлом году мы познакомились с уникальной коллекцией домовой росписи, собранной в Соликамске, - рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - Благодаря цифровым технологиям об этом и другом историческом и культурном наследии могут узнать больше людей. Несмотря на сложные времена, мы решились создать такой народный путеводитель, и надеемся на отклик соликамцев. Мы ждем ярких и интересных историй, баек, легенд, которые заставят по-новому посмотреть на ваш родной город, улицу, двор, дом.

Народный путеводитель будет представлять собой аудиогид для самостоятельного знакомства с маршрутом по городу. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать его на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Surprise Me, запустить трек в смартфоне и далее следовать подсказкам экскурсовода. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету, в любое удобное время. Презентация народного маршрута состоится летом.

Рассказать свою историю или городскую легенду о любимых местах Соликамска может каждый житель до 30 апреля 2020 года следующим образом:

- Позвонить в газету «Наш Соликамск» по телефону 8902 47 38879, оставить сообщение в ВК-сообществе газеты www.vk.com/nashsolikamsk или написать на электронную почту NashSolikamsk@yandex.ru.

- Оставить сообщение в сообществах радио «Соликамск FM» в социальных сетях www.vk.com/solikamskfm или www.ok.ru/solikamskfm.

- Написать сообщение в Instagram-аккаунте директора пермского филиала МТС Оксаны Кайгородовой @ov_kaygorodova.

ИСТОЧНИК KP.RU