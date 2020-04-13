2020-04-13T16:15:18+03:00
Общество

В Соликамске появится народный путеводитель «Городские легенды»

Его создаст МТС совместно с жителями города
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
В прошлом году МТС создала народный путеводитель вместе с жителями ПермиВ прошлом году МТС создала народный путеводитель вместе с жителями Перми
Изменить размер текста:

В Соликамске на улице рядом со Спасской церковью видны остатки старинной мостовой. По легенде эти камни выложены ещё 300 лет назад пленными шведами. А все здания в центре Соликамска соединены между собой подземными ходами, идущими от воеводского дома... Таких легенд в старинном городе немало. И теперь их решили объединить.

МТС объявила о запуске мобильного путеводителя проекта «Городские легенды», призванного создать оригинальный туристический маршрут по Соликамску. В путеводитель компания включит не традиционные туристические маршруты по городу, а любимые жителями локации, связанные с уникальными и малоизвестными событиями из истории города.

- В прошлом году мы познакомились с уникальной коллекцией домовой росписи, собранной в Соликамске, - рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова. - Благодаря цифровым технологиям об этом и другом историческом и культурном наследии могут узнать больше людей. Несмотря на сложные времена, мы решились создать такой народный путеводитель, и надеемся на отклик соликамцев. Мы ждем ярких и интересных историй, баек, легенд, которые заставят по-новому посмотреть на ваш родной город, улицу, двор, дом.

Народный путеводитель будет представлять собой аудиогид для самостоятельного знакомства с маршрутом по городу. Перед началом экскурсии достаточно будет бесплатно скачать его на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий Surprise Me, запустить трек в смартфоне и далее следовать подсказкам экскурсовода. Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету, в любое удобное время. Презентация народного маршрута состоится летом.

Рассказать свою историю или городскую легенду о любимых местах Соликамска может каждый житель до 30 апреля 2020 года следующим образом:

- Позвонить в газету «Наш Соликамск» по телефону 8902 47 38879, оставить сообщение в ВК-сообществе газеты www.vk.com/nashsolikamsk или написать на электронную почту NashSolikamsk@yandex.ru.

- Оставить сообщение в сообществах радио «Соликамск FM» в социальных сетях www.vk.com/solikamskfm или www.ok.ru/solikamskfm.

- Написать сообщение в Instagram-аккаунте директора пермского филиала МТС Оксаны Кайгородовой @ov_kaygorodova.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие автобусы хуже всего обрабатывают в период самоизоляции по коронавирусу
В Пермском крае окончены поиски 31-летнего мужчины, пропавшего в начале февраля
Пик заболеваемости коронавирусом в Пермском крае ожидается через 3-4 недели
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физических лиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
Глава Пермского края рассказал, как жителям региона удастся остановить эпидемию коронавируса
Пермяк наспор вызвал скорую помощь, сообщив, что у него коронавирус
В Соликамске появится народный путеводитель «Городские легенды»
В Пермском крае в аварии разбились трое мужчин
Какой будет погода на предстоящей неделе в Прикамье
В Прикамье разрешили работать шиномонтажным организациям
Стало известно сколько тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Пермском крае
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Перми нет
В Перми доноры будут сдавать кровь по предварительной записи
За записки с угрозой проколоть шины пермяк получил реальный срок
В Пермском крае увеличилось количество пациентов, проходящих лечение от коронавируса
Пермские школьники получают очередные продуктовые наборы в период самоизоляции
В Перми подростки создадут арт-объекты для городских улиц
Верующих не пустят в храмы на Пасху
Полицейские Пермского края будут получать надбавки за работу в период самоизоляции
Пермяки выиграли конкурс, построив самого большого снеговика в России
Поможет ли справиться с пневмонией при коронавирусе горячее обертывание