2020-04-12T19:56:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда

Академик РАН, прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться
Анна Маркова
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- Самое главное, справиться сейчас пандемией, - говорят специалисты.- Самое главное, справиться сейчас пандемией, - говорят специалисты.
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Коронавирус продолжает держать в заточении миллионы людей по всему миру. Главный вопрос - когда все это кончится? Когда мы победим коварный коронавирус? Этот вопрос Радио «КП» задало академику РАН, заведующему кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталию Звереву:

- Одно дело - победить вирус. Другое дело, что вирус останется в человеческой популяции, - ответил академик. - Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание – натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах.

Так вот та натуральная оспа, которая была, больше никогда не вернется. Потому что нет людей, которые бы ею болели в той или иной форме. А что касается коронавируса, то полностью его уничтожить не удастся никак, учитывая то, что нет ни специфических лекарств, ни вакцины пока.

- Это как вирус герпеса или папилломы?

- Я бы сравнил его даже, может быть, с другими респираторными вирусами, с которыми мы живем всю историю человечества. Это вирус гриппа, аденовирус, это респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы. Четыре коронавируса, которые находятся сейчас в человеческой популяции. Значит, их сейчас будет пять. Другое дело, что не надо этого бояться, не надо раздувать панику. Потому что, конечно, сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой, которая есть, минимизировать число человеческих потерь.

- В США большинство заразившихся – афроамериканцы. Не получится ли так, что там, где проблемы с доступом к медицине, или медицина дорогая, что будут выкошены просто, как индейцы?

- Слава богу, коронавирус - это не вирус натуральной оспы. Даже не грипп по своей тяжести. Популяция не вымрет. Популяция приобретет к этому вирусу иммунитет. В результате переболеет процентов семьдесят населения. В основном в легкой форме. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно. Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть. Но не будет такой эпидемии, как сейчас. Главное - справиться в текущем моменте.

- В итоге переболеем все?

- Не все, а, как показывает опыт других инфекций, процентов 70 населения. Главное, чтобы это было растянуто по времени, чтобы медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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