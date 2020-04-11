Ложное минирование нон-стоп: жертвами очередного злого розыгрыша стали 49 пассажиров авиарейса Домодедово – Пермь
Судя по всему, никак не удается вычислить тех, кто сообщает о минировании самолетов. Очередное ложное сообщение поступило сегодня на борт лайнера авиакомпании S7 Аirlines, следующего рейсом С7 1157 из Домодедово в Пермь.
- Командир корабля подал сигнал за 20 минут до посадки в аэропорту Большое Савино, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - На борту находились 49 пассажиров и 7 членов экипажа. Самолёт совершил штатную посадку в аэропорту Перми в 18.50 по местному времени.
К аэродрому прибыли спасатели, врачи. Но их помощь не потребовалась. Пассажиров доставили в аэровокзал. Борт обследовали сотрудники оперативных служб, взрывных устройств и опасных предметов они не обнаружили. В 17.09 всем был дан отбой.
ИСТОЧНИК KP.RU