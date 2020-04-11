«Прикамья в списке нет». Роспотребнадзор опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом
В Роспотребнадзое РФ обнародовали свежие данные по подтвержденным анализам на острую респираторную коронавирусную инфекцию. Пермский край в списке отсутствует.
- За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 57 регионах, - сообщили в санитарном ведомстве страны.
Больше всего подтверждений по тестам в Москве (182), Республике Коми (182), Санкт-Петербурге (35), Ульяновской области (34) и Нижегородской области (32).
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Всего на сегодняшний день в России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрирован 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 795 человек.
- На этот час новых подтвержденных тестов по Перми и Пермскому краю нет, - подтвердили в краевом оперативном штабе.
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