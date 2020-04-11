В Минздраве Прикамья сообщили свежие данные по ситуации с коронавирусом в Перми и Пермском крае

11 Апр 2020 2020-04-11T10:49:07+03:00

Из больниц выписали приехавших из ОАЭ, Таиланда, Швейцарии и Вьетнама [аудио]

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова опубликовала на своей странице в Instagram свежие данные по ситуации с коронавирусом в Прикамье.

Число пациентов с подтвержденным диагнозом по сравнению с вечером 10 апреля не изменилось – за истекшие сутки в Пермь из федерального центра пришло 4 подтвержденных диагноза.

Оксана Мелехова сообщила, что сейчас в лечебных учреждениях края находятся 26 человек с подтвержденным положительным тестом и еще один изолирован дома. Также в больницах несколько увеличилось число тех, кого туда положили с диагнозом ОРВИ – до 40 пациентов.

Количество выписанных из больничного карантина выросло до 15.

"Не качайтесь на качелях, обливайте фрукты кипятком и откажитесь от чипсов". Советы главного терапевта Минздрава Пермского края, как пережить изоляцию. 00:00 00:00

- Вчера 7 пациентов были выписаны, - сообщила министр. - Это двое мужчин и одна женщина. Один пациент – «контактный», остальные вернулись из ОАЭ, Таиланда, Швейцарии и Вьетнама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нас начались ссоры в семье из-за самоизоляции, и мне захотелось покоя». В Перми спасатели сняли с перил моста 17-летнюю девушку

Она сбивчиво объясняла, что домашние начали ссориться из-за коронавируса (подробнее…)

«Устраивать шумные пикнички на дачах никто не позволит!» В условиях коронавируса в Прикамье обещают патрулировать коттеджные поселки и дачные кооперативы

Можно ли под видом дачников пробраться «на природу» [аудио] (подробнее…)

Число заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года: плюс 4, итого 45

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 11 апреля 2020 года на эту минуту [аудио] (обновляется) (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU