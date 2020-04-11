2020-04-11T07:30:45+03:00
Общество

В Прикамье на 17 процентов подрожал сахар, зато подешевели апельсины

Яйца, макароны и мука также стали дороже
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Пермьстате рассказали, как в Прикамье вели себя в марте цены на основные продукты питания.

Наиболее заметным стал рост цен на сахар – не менее, чем на 17 процентов. В среднем на 6 процентов стали дороже на яйца и макаронные изделия. Более, чем на 4 процента подорожала мука муки. В то же время, по данным официальной статистики, цены на все виды хлеба и хлебобулочных изделий подросли не более, чем на 1 процент.

Сейчас повысился интерес покупателей к продуктам, богатых витаминами. О том, как изменились цены на лимоны, статистики не говорят, но вот апельсины, по их данным, подешевели на 10 процентов. Зато на 10 процентов подорожал виноград, стоимость яблок, груш и бананов поднялась на 3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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