2020-04-11T07:15:35+03:00
Общество

Погода в Перми и Пермском крае: потепление до +12 сменится похолоданием

В Прикамье придут возвратные заморозки
Андрей МАТЛИН
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Весенний дождь в городе.Весенний дождь в городе.Фото: Василий Вахрин
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Теплые деньки могут вскоре смениться на ветреные и холодные.

Погода в Перми и Пермском крае постепенно приходит в норму – становится переменчивой.

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, сегодня, в субботу, 11 апреля воздух днем в Перми и в центральных и южных районах края еще прогреется – от +10 до +12 градусов, хотя в северных районах будет не теплее +5. Небольшие дожди и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду будут предвещать перемену погоды.

Завтра, в воскресенье, 12 апреля, ожидается дождь. Температура воздуха днем – до +10 градусов.

По прогнозам синоптиков, кратковременное понижение температуры в дневные часы – от 0 до +3 градусов - ожидается в начале следующей недели, а по ночам возможны заморозки. Так что на улицах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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