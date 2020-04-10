Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной в частной клинике

10 Апр 2020 2020-04-10T18:35:57+03:00

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Десять дней Надежда Бабкина находится в частной клинике на изолированной территории, куда родных не пускают. Медики заходят в закрытый инфекционный бокс в средствах индивидуальной защиты.

Как сообщили kp.ru в окружении Бабкиной, по состоянию на утро 10 апреля она все еще погружена в медикаментозную кому и по-прежнему подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пошли на это, чтобы поддержать ритм дыхания 70-летней пациентки.

- Артистка находится в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное, с положительной динамикой, - пояснил журналистам kp.ru пресс-атташе Надежды Георгиевны Александр Велор. - Коронавируса не обнаружено. Давайте вместе пожелаем Надежде Георгиевне здоровья и скорейшего выздоровления.

- Значит, вам сообщили результаты теста? Надежда Бабкина находится в сознании или все еще в коме?

- Извините, но других комментариев от меня пока не будет.

Как сообщили kp.ru источники, госпитализация Бабкиной была платной – певица самостоятельно приехала в больницу, а не на «скорой», тогда пациентку лечили бы по полису ОМС. Родные внесли аванс в 300 тысяч рублей. При выписке будет сделан перерасчет, исходя из полученных услуг. Палата повышенной комфортности, в которой находится Надежда Георгиевна, обходится семье в 25 тысяч рублей в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU