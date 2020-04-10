«Снегоход утонул, рыбак чудом спасся». В Пермском крае спасатели сняли со льдины промерзшего до костей мужчину

10 Апр 2020 2020-04-10T18:21:11+03:00

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Пермские краевые спасатели рассказали о выезде на реку Чусовая, где очевидцы – жители поселка Ветляны увидели плывущего на льдине рыбака.

- Мужчина просил о помощи, и очевидцы позвонили в службу спасения. Оказалось, что он выехал на снегоходе на лед реки и провалился в полынью. Снегоход мгновенно утонул, а сам мужчина чудом выбрался на поверхность льда, и подает сигналы бедствия, - рассказали спасатели.

На лодке спасателям удалось добраться до места, где находился замерзающий человек и эвакуировать его в безопасное место. Еще одного товарища забрали со льда и доставили на берег.

Краевая служба спасения напоминает, что выход на весенний лед очень опасен, а передвижение на транспортных средствах по льду категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU