2020-04-10T17:49:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

Для Москвы это 4,5 миллиона, для Пермского края – два миллиона рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССФото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». То есть заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам пятницу.

Премьер пояснил kp.ru, что в подписанном им постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка, так как стоимость квартир в различных регионах заметно отличается.

- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - сказал Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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