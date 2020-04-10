Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
Премьер Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы». То есть заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком.
- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция и временные трудности, которые связаны с распространением коронавируса, не должны мешать планам россиян по приобретению собственной квартиры или дома, - сказал Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам пятницу.
Премьер пояснил kp.ru, что в подписанном им постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка, так как стоимость квартир в различных регионах заметно отличается.
- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, - 3 миллиона рублей, а для остальных субъектов - 2 миллиона рублей, - сказал Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU