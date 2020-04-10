«В годик меня забрали из семьи и отдали в Дом малютки». Омбудсмен просит помочь пермячке в розыске кровных родственников

10 Апр 2020 2020-04-10T17:31:45+03:00

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- Я - Томилина Людмила Ивановна 21 июня 1978 года рождения, - написала письмо в аппарат Уполномоченного по правам человека жительница Пермского края. - В детстве была Новикова Людмила Витальевна. В Кунгурский дом малютки меня забрали из деревни Голдыри Кунгурского района. Мне тогда был один год.

Павел Миков опубликовал на своем сайте письмо от женщины, которая просит о помощи в поиске своих кровных родственников. Сейчас она проживает в селе Сретенское Ильинского района Пермского края.

- Из дома малютки в 3,6 года меня забрали в семью приемных родителей, - продолжает пермячка. - Приемная мать - Томилина Светлана Ивановна 4 августа 1945 года рождения, приемный отец Томилин Иван Егорович 10 февраля 1941 года рождения (приемный папа умер 13 лет назад). Проживала я с ними в Перми на улице Запорожской, а потом на улице Металлистов. В 2011 году я с семьей переехала по другому адресу. Со слов приемной мамы, в кровной семье я была не одна, а были еще братья и сестры. Я обращаюсь за помощью в розыске кровных родителей, братьев и сестер, а может даже и других родственников.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите по телефону 8 950 47 31 708.

ИСТОЧНИК KP.RU