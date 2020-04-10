2020-04-10T17:31:45+03:00
Общество

«В годик меня забрали из семьи и отдали в Дом малютки». Омбудсмен просит помочь пермячке в розыске кровных родственников

Женщина ищет своих родителей, братьев и сестер
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Изменить размер текста:

- Я - Томилина Людмила Ивановна 21 июня 1978 года рождения, - написала письмо в аппарат Уполномоченного по правам человека жительница Пермского края. - В детстве была Новикова Людмила Витальевна. В Кунгурский дом малютки меня забрали из деревни Голдыри Кунгурского района. Мне тогда был один год.

Павел Миков опубликовал на своем сайте письмо от женщины, которая просит о помощи в поиске своих кровных родственников. Сейчас она проживает в селе Сретенское Ильинского района Пермского края.

- Из дома малютки в 3,6 года меня забрали в семью приемных родителей, - продолжает пермячка. - Приемная мать - Томилина Светлана Ивановна 4 августа 1945 года рождения, приемный отец Томилин Иван Егорович 10 февраля 1941 года рождения (приемный папа умер 13 лет назад). Проживала я с ними в Перми на улице Запорожской, а потом на улице Металлистов. В 2011 году я с семьей переехала по другому адресу. Со слов приемной мамы, в кровной семье я была не одна, а были еще братья и сестры. Я обращаюсь за помощью в розыске кровных родителей, братьев и сестер, а может даже и других родственников.

Если вы обладаете какой-либо информацией, сообщите по телефону 8 950 47 31 708.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна стоимость лечения Надежды Бабкиной в частной клинике
«Снегоход утонул, рыбак чудом спасся». В Пермском крае спасатели сняли со льдины промерзшего до костей мужчину
Правительство РФ увеличило максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
«В годик меня забрали из семьи и отдали в Дом малютки». Омбудсмен просит помочь пермячке в розыске кровных родственников
«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна». В крови Стаса Михайлова обнаружили антитела к коронавирусу
В Прикамье с коронавирусом справились уже 15 человек
«В самолете бомба». В Перми из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет из Москвы
На новом оборудовании кардиодиспансера в Прикамье можно обследовать и оперировать до 20 пациентов в сутки
«Он поднял на меня руку». Супруга Павла Прилучного сообщила о домашнем насилии во время самоизоляции
Энергетики напоминают: за температуру в квартирах отвечают УК и ТСЖ
Житель Прикамья подделал документы, чтобы не платить алименты
В Перми начался ремонт улицы Краснополянской
В Перми отменили прививки и диспансеризацию
В Пермском крае в результате ДТП пострадал мужчина
В Пермском крае разработали электронные пропуска для выхода на работу в период самоизоляции
На трассе в Прикамье погиб мужчина
В Перми за нарушение режима самоизоляции закрыли два магазина и ломбарда
В Пермском крае выявили еще 4 новых случая коронавируса
Жители Прикамья могут сообщить о завышении цен на продукты