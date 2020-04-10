«Я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна». В крови Стаса Михайлова обнаружили антитела к коронавирусу

10 Апр 2020 2020-04-10T17:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

50-летний музыкант Стас Михайлов выписался из клинического госпиталя «Лапино» после лечения от пневмонии.

- Я не подозревал что у меня пневмония, - поделился он с журналистами kp.ru. - Пропало обоняние на третий день после того, как думал, что у меня бронхит. В госпитале мне сделали КТ и поставили верный диагноз, не дожидаясь результатов теста. Все сделали вовремя. Позже узнал, что каждый день для легких на вес золота.

Четыре теста на коронавирус были отрицательные. После выписки Стас Михайлов сделал тест на выявление в крови антител к белкам коронавируса COVID-19.

- Одна полоса – здоров, две – болен, три – переболел и есть антитела, - объяснил он.

Стас Михайлов провел тест, результат показал три полоски.

- Если Роспотребнадзор подтвердит, то я готов сдать свою плазму, чтобы она стала полезна, - заявил певец.

Сейчас нет доказанных способов специфического лечения коронавирусной инфекции, кроме, возможно, использования антител людей, переболевших вирусом, для лечения тяжелых пациентов.

В этом случае, у людей, вылечившихся от COVID-19, берут кровь, выделяют плазму, содержащую специфические противовирусные антитела, и вводят тяжелым пациентам с коронавирусом. Некоторые вылечившиеся в нашей стране от коронавируса пациенты публикуют в соцсетях видео: подтвердив наличие антител к коронавирусу, они сдают плазму, которая может помочь больным.

ИСТОЧНИК KP.RU