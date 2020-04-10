В Прикамье с коронавирусом справились уже 15 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T15:13:55+03:00

За два дня из больницы выписали 9 пациентов, лечившихся от коронавируса

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае от коронавируса излечились 15 человек. Об этом сообщили в краевом минздраве. За два последних дня из больницы выписали 9 человек. Они полностью поправились и не опасны для окружающих.

- У большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме, сейчас состояние пермяков удовлетворительное, и они могут вернуться домой, - отметили в ведомстве.

На данный момент в Пермском крае официально подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом. Больные изолированы в специальных боксированных палатах. На самоизоляции сейчас находятся 2 207 человек. Это те люди, которые общались с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU