В Прикамье с коронавирусом справились уже 15 человек
В Пермском крае от коронавируса излечились 15 человек. Об этом сообщили в краевом минздраве. За два последних дня из больницы выписали 9 человек. Они полностью поправились и не опасны для окружающих.
- У большинства пациентов заболевание протекало в легкой форме, сейчас состояние пермяков удовлетворительное, и они могут вернуться домой, - отметили в ведомстве.
На данный момент в Пермском крае официально подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом. Больные изолированы в специальных боксированных палатах. На самоизоляции сейчас находятся 2 207 человек. Это те люди, которые общались с зараженными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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